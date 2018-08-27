وسط طلب محموم.. تذاكر العودة إلى دبي تتضاعف 300%

شهدت أسعار تذاكر السفر ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلى أكثر من 300% مقارنة مع الأيام العادية على رحلات العودة إلى #دبي، نتيجة تزامن انتهاء عطلة العيد والإجازة المدرسية، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً في الطلب على السفر إلى دبي.

ووصلت أسعار تذكر السفر على بعض الرحلات القادمة من وجهات إقليمية على الدرجة السياحية إلى أكثر من 4 آلاف درهم، في وقت كانت لا تتجاوز الأسعار ألف درهم خلال الأيام العادية.

وأدى ارتفاع الطلب إلى تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة من بعض الوجهات أو منعدمة.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السفر لصحيفة "البيان" إن العديد من شركات الطيران رفعت لافتة "كامل العدد" على جميع رحلات العودة من الوجهات القادمة إلى مطارات الإمارات خلال الأسبوع الجاري، في وقت وصلت أسعار بيع المقاعد المحدودة المتوفرة على بعض الرحلات إلى ما يناهز 3 أضعاف السعر العادي.