طيران الإمارات: 28 رحلة إلى الرياض أسبوعياً

أعلنت #طيران_الإمارات عن تعزيز خدماتها إلى الرياض بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، وبذلك يصل عدد رحلات الناقلة إلى عاصمة المملكة العربية السعودية إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران عادل الغيث: “يشهد الطلب على السفر بين الرياض ودبي نمواً متواصلاً، ما جعل زيادة عدد رحلاتنا خطوة طبيعية تؤكد التزامنا تجاه عملائنا، حيث ستوفر الرحلة اليومية الرابعة لرجال الأعمال والعائلات مزيداً من المرونة للسفر بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وسوف تعمل الرحلة اليومية الرابعة بين #دبي والرياض بطائرات البوينغ 777-300ER بتوزيع الدرجات الثلاث، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 813" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 3:00 عصراً، وتصل إلى الرياض في الساعة 3:50 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 814" من مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 8:40 مساء.

كما يعد توقيت وصول وإقلاع الرحلة اليومية الجديدة ملائماً للعملاء، حيث ستوفر أمامهم خيارات للسفر في مختلف الأوقات طوال اليوم.

وكان تقرير دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "سياحة دبي"، قد أظهر أن عدد المواطنين السعوديين الذين يزورون دبي في نمو مستمر، حيث وصل خلال العام 2017 إلى 1.5 مليون زائر.

وتواصل دبي اجتذاب الزوار السعوديين، حيث توفر لهم خيارات واسعة من الفنادق والأنشطة الترفيهية التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة ومختلف الميزانيات.

ونظراً لكونها مركزاً تجارياً رئيساً، فقد أصبحت دبي منطلقاً لرجال الأعمال السعوديين إلى أسواق ناشئة واستثمارات في المنطقة. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تقدر قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2017 بنحو 88 مليار درهم (24 مليار دولار أميركي) حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.