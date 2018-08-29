مطار دبي يسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الركاب في شهر

سجل #مطار_دبي الدولي قفزة قياسية للمسافرين في تاريخه، بعدما تخطى حاجز الثمانية ملايين مسافر الشهر الماضي، وذلك وفقاً لتقرير حركة المسافرين الشهري الذي أصدرته مطارات دبي.

ويمثل مطار دبي الدولي أحد أبرز قصص النجاح في الإمارة، وفي سوق الطيران حول العالم، بعد تسجيله أرقاماً قياسية.

ويتعامل المطار مع نحو ربع مليون مسافر يومياً، يربطهم بين قارات العالم. وهو بذلك أكبر مطار إشغالاً للعام الرابع على التوالي، إذ عبر منه 88 مليون مسافر في العام الماضي.

فيما تشير توقعات مطارات دبي إلى التعامل مع أكثر من 90 مليون مسافر مع نهاية العام الحالي.

ويصل متوسط عدد الرحلات التي يتعامل معها مطار دبي شهرياً أكثر من 32 ألف رحلة لشركات الطيران المختلفة.

ويسهم قطاع الطيران حالياً بما بين 25 و26% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث سجلت #طيران_الإمارات أرباحاً صافية قدرت بـ1.1 مليار دولار نهاية مارس الماضي.