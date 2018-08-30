مصر تعتزم فرض التأمين الإجباري على السياح

تعتزم الحكومة المصرية فرض تأمين إجباري على السياح، في وقت شهدت العائدات السياحية لمصر قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، رضا عبد العاطي، إن الهيئة تدرس فرض تأمين إجباري على الحياة بالنسبة للسياح، وفقاً لما ذكرته نشرة "انتربرايز".

وخلال الفترة الماضية، تناولت عدة تقارير اعتزام الهيئة طرح مناقصة لاختيار الشركة التي ينتظر أن تشرف على الملف بأكمله، بمجرد الانتهاء من دراسة الموضوع التي تشمل قيمة الأقساط التأمينية وأساليب تحصيل تلك الأقساط، وهي الأمور التي ينتظر أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشمل التغطية التأمينية للشركة الفائزة حالات الموت والعجز والحوادث الشخصية وتكاليف العلاج. ويأتي ذلك الأمر بعد أيام قليلة من وفاة زوج من السياح البريطانيين في مدينة الغردقة الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤول حكومي أمس الأربعاء، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت بنحو 77% في حين ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن أعداد السياح الوافدين خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام.

وتوقع زيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف: "المؤشرات تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات دولار بنهاية العام الجارى".

وقفزت إيرادات السياحة في مصر خلال العام الماضي 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار، مع زيادة أعداد السياح 53.7% إلى 8.3 مليون سائح.