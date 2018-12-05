وضع حجر الأساس لثالث مطار بمكة المكرمة

وضع أمير منطقة #مكة_المكرمة الأمير، خالد الفيصل، حجر الأساس لتنفيذ مشروع #مطار_القنفذة الواقعة جنوب غربي مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز المطار خلال العامين المقبلين، وبهذا تسجيل منطقة مكة المكرمة ثالث مطار لها، من أجلِ خدمة مواسمِ الحج والعمرة مستقبلا.

ويطمح المشروع إلى تحقيقِ أهدافٍ في المستقبل القريب منها خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب منافعَ اقتصاديةٍ وتنموية للمطار المرتقب، ومنها خدمة سكانِ مدنٍ وقرى بين مكة المكرمة و ساحل البحر يقطنها قرابةُ 3 ملايين نسمة.

وجاء وضعُ حجرِ الأساس لمطارِ القنفذة، بعد دراسات تؤكد أنه سيكون أسرع مطار سعودي من حيث مدةُ الإنشاءِ على مساحةِ 24 مليون متر مربع. ويأتي المطار الثالث في مكة المكرمة بعد مطاري جدة ورابغ.