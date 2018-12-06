الإمارات تتصدر الإنفاق على تكنولوجيا الفنادق إقليميا

أكد خبراء مشاركون في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة "هايتك دبي 2018"، التي انطلقت فعالياته أمس في دبي أن الإمارات تتصدر المقاصد السياحية في المنطقة من حيث حجم الاستثمار في التقنيات الحديثة اللازمة لخدمة صناعة السياحة والفنادق، الأمر الذي يعزز فرص استدامة نمو #القطاع_السياحي خلال السنوات المقبلة.

وقال الخبراء إن #الإمارات بشكل عام و #دبي بشكل خاص توفر بنى تحتية متطورة في صناعة المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بالاتصالات، مما يجعلها تقدم أفضل الخدمات على الإطلاق للزوار والنزلاء من مختلف أنحاء العالم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: إن دبي تعد مركزاً عالمياً للابتكار، وتأتي التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا في صميم استراتيجيتنا، لا سيما أن التقنيات التكنولوجية تسهم في خلق فرص جديدة لصناعة السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الإمارة تأتي في طليعة المدن التي تعمل على الاستفادة من هذه التقنيات الناشئة، بهدف تحسين تجربة الزوار والمسافرين.

وكان عصام كاظم، افتتح معرض ومؤتمر هايتك دبي 2018،، الذي يقام تحت رعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز وشركة ناسيبا في مدينة جميرا بدبي. ويقدم الحدث حلولاً لنخبة من شركات تجهيز الخدمات التكنولوجية الرائدة على الصعيد العالمي في مجال الضيافة. واستهلت وقائع المؤتمر بحلقة نقاش تناولت مستقبل الصناعة، أدارها نيكولاس واتسون، الرئيس التنفيذي للبيانات الرقمية في شركة ناسيبا.