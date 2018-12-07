%13 نمو قطاع طيران رجال الأعمال بالإمارات خلال 2018

توقع علي النقبي، رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، أن يسجل #سوق_الطيران_الخاص ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً العام الجاري يتراوح بين 12 إلى 13%، وأن تتسارع وتيرة النمو حتى العامين 2020 و2021 بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي.

وقال النقبي في تصريحات لـ"صحيفة الاتحاد" إن سوق طائرات رجال الأعمال في الإمارات سجل نمواً الربع الثالث من العام الجاري بنحو 9%، وإن المؤشرات تعكس نمواً أعلى في الربع الأخير، مقدراً إجمالي عدد طائرات رجال الأعمال المسجلة لدى دولة #الإمارات بنحو 147 طائرة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي الطائرات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط والتي يقدر عددها بنحو 640 طائرة.

وأوضح النقبي أن المشاركة الكبيرة في معرض (الشرق الأوسط للطيران الخاص - ميبا 2018)، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر الجاري في (دبي الجنوب)، تعكس مستويات الثقة العالية بآفاق النمو في سوق الطيران الخاص ورجال الأعمال في المنطقة بوجه عام، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن نسخة "ميبا 2018" شهدت نمواً في أعداد الجهات العارضة والزائرين المسجلين قدره 11% مقارنة مع نسخة 2016 من المعرض، متوقعاً أن يتجاوز عدد الحضور 10 آلاف زائر، فيما بلغ عدد الشركات المشاركة نحو 472 شركة من 100 دولة حول العالم.

وأفاد النقبي بأن المعرض يشهد عرض 45 طائرة رجال أعمال، منها طائرات تشارك للمرة الأولى، حيث تعرض شركة بوينج طائرة رجال الأعمال دريملاينر 787، فيما ستعرض شركة داسولت طرازي فالكون 900 إل اكس وفالكون 8 اكس، كما ستعرض شركة بومباردييه طائرتي شالنجر 650 وجلوبال 500.

وتشارك #إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال للمرة الأولى، بعرض نموذج لمقصورة طائرة ACH145 المجهزة من الداخل بلمسات من قبل مرسيدس-بينز ستايل، وهي من ضمن مجموعة من التصاميم الداخلية التي تقدمها إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال.