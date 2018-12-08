بألف دولار.. عشاء ليلة رأس السنة للشخص الواحد في دبي

في مؤشر على نمو أعداد زوار #دبي خلال #رأس_السنة الميلادية، والتي تستقطب آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لمتابعة العروض والفعاليات الفريدة من نوعها، ارتفعت أسعار حجوزات المطاعم والمقاهي في المنطقة المحيطة ببرج خليفة الأعلى بالعالم.

وبحسب رصد أجرته صحيفة البيان الإماراتية فقد ارتفعت #الأسعار بنسب تتراوح بين 400% إلى 700% خلال ليلة رأس السنة الميلادية، ليتراوح سعر وجبة العشاء الأخيرة لعام 2018 في المطاعم المحيطة ببرج خليفة، للفرد الواحد بين 1000 درهم (270 دولار) إلى 3600 درهم (ألف دولار) للشخص الواحد.

وقد تزيد الأسعار على ذلك في #مطاعم أخرى حيث تختلف الأسعار من مطعم لآخر ومن طاولة لأخرى في المطعم نفسه تبعاً لدرجة إطلالتها على منطقة البرج، كما تختلف الأسعار بحسب الأعمار السنية، حيث تقل لمن هم أقل عن 12 عام.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المناطق المطلة على برج خليفة، بل تجاوز ذلك إلى معظم المطاعم المنتشرة في المنطقة ولكن بنسب متفاوتة بحسب قربها أو بعدها عن منطقة الداون تاون.

ولايأتي ارتفاع الأسعار بسبب نوعية الطعام الذي تقدمه المطاعم لأنه غالباً ما يكون نفس الطعام الذي يقدم كل ليلة، ولكن يأتي الارتفاع بسبب الإطلالة التي توفرها هذه المطاعم على الاحتفال السنوي الذي ينظم في برج خليفة ويتضمن ألعاباً نارية وفعاليات ترفيهية.