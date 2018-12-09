سياحة المدينة تصدر 6 رخص للسياحة الزراعية

أصدرت #الهيئة_العامة_للسياحة والتراث الوطني بمنطقة #المدينة_المنورة وعبر برنامج السياحة الزراعية "أرياف" رخص تأهيل لممارسة نشاط السياحة الزراعية لـ 6 مزارع، في خطوة تهدف لتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها، بالإضافة إلى خلق بيئة زراعية ريفية تجذب الأهالي والزوار من خلال البرامج والأنشطة السياحية في المزارع، وهو ما يساهم في تنمية الحركة السياحية وتوفير دخل إضافي وفرص وظيفية للمواطنين.

وذكر مدير عام سياحة المنطقة م. فيصل المدني أن المدينة تمتلك إرثاً زراعياً هاماً من خلال العدد الكبير من المزارع التي تنتشر بمختلف المواقع، كما أنها تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للمملكة، كما تساهم مبادرة السياحة الزراعية في فتح المجال أمام ملاك المزارع لتطويرها بالشكل الذي يجعل منها وجهة سياحية للأهالي والزوار، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم السياحة الوطنية، كما يسهم مشروع السياحة الزراعية على مساعدة المزارعين بتحمل أعباء المزارع وإضافة دخل مالي يضاف للزراعة التقليدية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضاف المدني أن #السياحة_الزراعية مشروع رائد يصب في رؤية المملكة 2030 ويعيد تشكيل الخريطة السياحية والزراعية بالمملكة، ويقدم فرص عمل للشباب السعودي، ويسعى إلى إيجاد بدائل مميزة لقطاع الإيواء السياحي والسفر والاستمتاع بالطبيعة.