ارتفاع عدد مسافري مطار دبي 2.1% في أكتوبر

قالت مطارات دبي، المشغلة لمطار دبي الدولي، اليوم الاثنين إن عدد المسافرين عبر المطار ارتفع بنسبة 2.1% في أكتوبر.



وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في أكتوبر 7 ملايين مقارنة مع 6.9 مليون مسافر في نفس الشهر من العام الماضي.



وزاد عدد المسافرين في الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 1.5% إلى 74.5 مليون راكب.



وقام المطار بمناولة 237 ألفا و499 طنا من الشحنات في أكتوبر، بزيادة 2.5%. وقالت مطارات دبي إن إجمالي حجم الشحنات منذ بداية العام انخفض 0.9% إلى 2.1 مليون طن.



كما يتعامل مطار آخر في الإمارة وهو مطار آل مكتوم الدولي مع الشحنات المنقولة جوا في دبي.