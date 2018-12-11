74 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 10 أشهر

تعامل #مطار_دبي_الدولي مع أكثر من 7 ملايين مسافر في أكتوبر الماضي، ما رفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 74.5 مليون مسافر ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري.

وبحسب تقرير صادر عن #مطارات_دبي، بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في أكتوبر 7 ملايين و7 آلاف و832 مسافراً بزيادة 2.1% مقارنة مع أكتوبر 2017.

في حين تعاملت أحزمة الحقائب البالغ طولها 175 كيلومتراً مع 5.7 مليون حقيبة بزيادة 4% في الشهر المذكور. واستمرت الهند بمقدمة الوجهات الأكثر تعاملاً مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين حيث بلغ عدد مستخدمي المطار من الوجهات الهندية 999 ألفاً و771 مسافراً. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بإجمالي 502 ألف و890 مسافراً تلتها #السعودية ثالثاً بإجمالي 444 ألفاً و804 مسافرين، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وتعامل المطار مع 33 ألفاً و988 حركة في شهر أكتوبر الماضي بنمو نسبته 2.2%، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017 بمتوسط 214 مسافراً في كل رحلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحركات الجوية التي تعامل معها المطار ما بين يناير وأكتوبر مع العام الجاري إلى 340 ألفاً و198 حركة بنمو 0.2% بمتوسط 1122 حركة يومياً.

وتعامل المطار مع 237.499 ألف طن من الشحنات في أكتوبر بنمو 2.5% مما رفع إجمالي حجم الشحن عبر المطار في 10 أشهر إلى 2 مليون طن و169 ألفاً و991 كلغ من الشحنات.