أحمد بن سعيد: "إكسبو" يرفع الطلب على الطيران الخاص

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن إكسبو 2020 دبي سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الطيران المدني بشكل عام، والطيران الخاص بصفة خاصة، متوقعا أن يحقق القطاع نموا ملحوظا خلال العامين المقبلين، مستفيدا من تدفق ملايين الزوار إلى المعرض.

وقال خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحه معرض الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، أمس في دبي،: إن سوق الطيران الخاص في الإمارات سجل خلال السنوات الماضية معدلات نمو جيدة، مشيرا الى أن المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في معرض "ميبا" تعكس الفرص القوية التي يولدها السوق أمام هذه الشركات.

وأضاف أن تراجع أرباح شركات الطيران خلال العام الحالي يأتي ضمن الإطار الطبيعي ودورة الأعمال التي تمر بها الشركات عادة ونتيجة لمجموعة من العوامل مثل ارتفاع أسعار الوقود والتذبذبات في أسعار العملات أمام الدولار وكذلك الأوضاع الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الهبوط الحالي في أسعار الوقود يشكل أمراً إيجابياً للشركات الطيران، وأن السعر الأمثل للوقود بالنسبة لشركات الطيران أن يكون أقل من 60 دولاراً للبرميل.

وأكد أن #الطيران_الخاص يلعب دوراً مهماً في تعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، الذي يتوقع أن تبلغ نسبته نحو 37 % في العام 2020 أو ما يعادل 53.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن مطاري دبي وآل مكتوم يستقبلان أكثر من 50 ألف رحلة طيران خاص سنوياً.

وأشار في كلمته التي جاءت في الدليل الرسمي لمعرض ميبا 2018، أن سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط يوفر حزمة واسعة من الفرص المرتبطة بصناعة الطيران بداية من الطيران العارض والتأجير والبيع والشراء وصولا إلى التشغيل وتزويد الخدمات لرحلات رجال الأعمال وكبار الشخصيات، لافتا الى أن المشاركة الإقليمية والعالمية في النسخة الحالية للمعرض تعكس حرص العاملين في هذا القطاع من مصنعين ومزودي خدمات على الاستفادة من هذه الفرص.