فنادق أبوظبي الأعلى إشغالاً في الشرق الأوسط

تصدرت فنادق أبوظبي قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط، من حيث معدلات الإشغال في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 81.5%، لتحافظ على صدارتها لفنادق المنطقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب مؤسسة إرنست آند يونغ.

ووفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة بلغ متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 76.4%، وهو أعلى متوسط سجلته فنادق المنطقة خلال هذه الفترة، تلتها فنادق دبي بمتوسط إشغال قدره 74.2%، ثم فنادق القاهرة بنسبة إشغال بلغت 71.6%، وفنادق رأس الخيمة بمتوسط قدره 71.3% ثم فنادق المدينة المنورة بنسبة 65.4%، وفنادق بيروت بمتوسط بلغ 64.2%.

وأظهرت بيانات إرنست آند يونغ تصدر فنادق الشاطئ في دبي القطاع الفندقي في الشرق الأوسط من ناحية العائد على الغرف ومتوسط سعر الغرفة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط سعر الغرفة 441 دولاراً، مقارنة مع 415 دولاراً للغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع قدره 6.4%، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

كما بلغ متوسط العائد على الغرف المتاحة في فنادق الشاطئ بدبي نحو 328 دولاراً ليسجل أعلى عائد على مستوى المنطقة، وذلك مقارنة مع 318 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي، وبارتفاع قدره 3%.

ووفقاً للتقرير، سجلت فنادق رأس الخيمة متوسط إشغال قدره 71.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 160 دولاراً، مقارنة مع 152 دولاراً للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 5.3%، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع العائد على الغرفة بنسبة 2.7% ليصل إلى 114 دولاراً مقارنة مع 111 دولاراً.

وعلى صعيد الأداء لشهر أكتوبر الماضي، سجلت فنادق أبوظبي أعلى متوسط إشغال على مستوى المنطقة بنسبة بلغت 81.5%، تلتها فنادق القاهرة بنسبة إشغال بلغت 78%، ثم فنادق دبي بنسبة 77%، وفنادق رأس الخيمة بنسبة 75.3%، وفنادق بيروت بمتوسط إشغال قدره 69.6%.

وتوقع التقرير أن تواصل فنادق أبوظبي أداءها الإيجابي بنهاية العام، وذلك بدعم الأحداث السياحية الكبرى التي تستضيفها الإمارة والبطولات الرياضية والمهرجانات الثقافية المتنوعة.