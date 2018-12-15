الشارقة ضمن الوجهات المفضلة للزيارة بـ 2019

حلت الشارقة في قائمة أفضل وجهات العالم للزيارة خلال العام 2019، وفق تقرير نشره موقع «Travel + Leisure» وضم 50 دولة ومدينة عالمية.

وذكر التقرير أن أبوظبي ودبي تعتبران من أكثر المراكز الثقافية حيوية في منطقة الخليج، لكن لابد هذا العام من استكشاف جزء آخر من البلاد، أصبح وجهة فنية دولية، بحسب صحيفة البيان.

وتعتبر الشارقة، التي تقع على بعد 20 دقيقة بالسيارة من دبي، موطناً لبعض من المباني التراثية المصانة بأفضل صورة في الإمارات، إضافة إلى عدد من المتاحف ذات المستوى العالمي، مثل مؤسسة الشارقة للفنون الحديثة.

ويشهد العام 2019 النسخة الرابعة عشرة لبينالي الشارقة، وهو معرض فني يقام مرة كل عامين إضافة إلى ترينالي الشارقة للعمارة وهو الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أن هناك فندق "البيت" والذي يتكون من خمسة مبان تراثية تم ترميمها وتحويلها إلى فندق من فئة الخمسة نجوم في مشروع قلب الشارقة، ويرتكز على جماليات منزل إماراتي تقليدي ويقدم المأكولات المحلية مثل القهوة العربية والآيس كريم.