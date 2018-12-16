"الزوراء عجمان" مشروع سكني تحول للطابع السياحي

أكد عماد الدنا الرئيس التنفيذي لمشروع الزوراء أن المشروع لم يتوقف، وإنما تمت إعادة تصميمه، بحيث أصبح سياحياً أكثر منه سكنياً وتم تقليص مساحته إلى النصف تقريباً.

وقال الدنا في مقابلة مع "العربية" إن #المشروع جرى إطلاقه في 2008 من قبل حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية.

وأوضح أن #مشروع_الزوراء يهدف إلى تسكين نحو 50 ألف شخص، انخفاضا من الهدف الأصلي بتسكين 200 ألف شخص وسيستغرق استكماله 15 سنة أخرى، بعد أن كان من المقرر الانتهاء منه بحلول 2023.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الزوراء في عجمان، موضحا أن هناك 18 حفرة #غولف بالمشروع مع تحوله إلى طابع سياحي.

كما أشار إلى رأسمال شركة #سوليدير في المشروع يبلغ نحو 2 مليار درهم، كما بلغت تكلفة البنى التحتية في المشروع نحو 700 مليون درهم.