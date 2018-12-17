"قصر الزمرد" بدبي..فخامة فندقية جديدة بـ2.5 مليار درهم

قال نفير مخيتاريان رئيس مجموعة "إميرالد بالاس" (قصر الزمرد) للفنادق والمنتجعات، إن حجم الاستثمار في فندق "إميرالد بالاس كمبنسكي دبي" في نخلة جميرا تجاوز 2.5 مليار درهم، مشيراً إلى أنه يعتبر من أفخم وأغلى الفنادق في العالم، ويصل عدد الغرف والأجنحة فيه إلى 391 غرفة وجناحاً، فضلا عن صالات الأفراح والمؤتمرات.

وأضاف مخيتاريان، المستثمر الأوكراني من أصول أرمينية في لقاء مع صحيفة "الخليج"، أن فندق "إميرالد بالاس كمبنسكي دبي" الذي افتتح مبدئياً نهاية نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يفتتح بشكل رسمي في 16 يناير 2019، يعد أحد أهم استثماراته في دبي.

وقال إن لدى مجموعة "إميرالد بالاس" للفنادق والمنتجعات استثمارات فندقية في دبي تتجاوز الـ 4 مليارات درهم.

ويضمّ المنتجع 391 غرفة بمساحات تبدأ من 65 متراً مربّعاً، وهي تُعدّ واحدة من أكبر فئات الغرف في نخلة جميرا. ويشمل المنتجع مجموعة من 10 فلل ملكية و"إمبيريال" مستقلة مؤلفة من أربع غرف نوم تتميز بموقعها المُحاط بالحدائق والمحاذي للشاطئ. كما أنّها مجهّزة بمسبح على سطح المبنى، وجاكوزي، وغرفة سبا، إضافة إلى خدمة مساعد النزلاء.

والقصر محاط بشاطئ رملي خاص تم إحضار رماله البيضاء من جزر المالديف، عبر موردين خاصين، حيث يمتدّ على مسافة 500 متر.

وتم استخدام المواد المنتقاة من إيطاليا وفرنسا وغيرهما من البلدان الأوروبية. وصمم كل تفصيل حسب الطلب بما يعكس الطراز الأوروبي، بدءاً من الردهة الكبرى التي تحتضن ثريا مبهرة مصنوعة من 40 ألف حجر كريستال سواروفسكي، مروراً بقاعة الاجتماعات المزدانة ببُسط من الحرير الدمشقي، وصولاً إلى البيانو الكبير المستوحى من عهد لويس الرابع عشر (من مجموعة بلوثنر سبريم إديشن) في مطعم "بلوثنر هول".

ويحتضن "إميرالد بالاس كمبنسكي دبي" ثمانية مطاعم.

وأشار رئيس مجموعة "إميرالد بالاس" إلى أن لدى المجموعة مشروعاً فندقياً قيد التطوير وهو فندق "كمبنسكي بزنس باي" من فئة 5 نجوم، ومن المتوقع أن يفتتح خلال عام 2020، بالتزامن مع "إكسبو 2020 دبي".

وأضاف أن الفندق المعاصر يقع في منطقة "الخليج التجاري" على قناة دبي المائية ويطل على برج خليفة.

ولفت إلى أن الاستثمارات القائمة للمجموعة، تشمل الفندق الجديد "إميرالد بالاس كمبنسكي دبي" و"فندق كمبنسكي وريزيدنس نخلة جميرا"، الذي يسجل أداء ناجحاً منذ عام 2010، وأشار إلى أن المجموعة اشترت منذ فترة طويلة قطعتي أرض في نخلة جبل علي، لبناء فندق آخر، سيكون تحت إدارة "كمبنسكي"، لكنه متوقف في الوقت الحالي، وأشار إلى أن لدى الشركة خططاً متنوعة لتنويع الأعمال، إلى جانب مشروع آخر لا يزال في الوقت الحالي في مراحله الأولية.

وقال أيضاً إن الشركة استثمرت الكثير من الوقت والمال في "إميرالد بالاس كمبنسكي دبي"، ومع انتهاء التطوير، ستكون لديها المساحة الكافية والقدرة على تنويع المحفظة عبر طرح أفكار جديدة، بحسب ما نقلته الصحيفة الإماراتية.