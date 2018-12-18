خطوط جنوب أفريقيا وطيران الإمارات تتوسعان بمشاركة الرمز

قالت الخطوط الجوية الجنوب أفريقية إنها وقعت اتفاقا مع طيران الإمارات للتوسع في اتفاق المشاركة في الرمز الحالي بينهما في نقطة مضيئة نادرة لشركة الطيران التي تعاني من نقص السيولة.



وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة، والتي لم تحقق أرباحاً منذ 2011 وتعتمد على إعانات حكومية، إن الاتفاق سيتيح للشركتين الاستفادة من شبكة الخطوط وخدمات الشحن وبرنامج الرحلات لتعزيز أعداد الركاب.



وبذل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا جهدا كبيرا لتحقيق الاستقرار بشركة الطيران المتعثرة لكن حجم المصاعب المالية يؤدي لبطء إحراز تقدم.



وتأمل الشركة أن تعود للربحية في 2021 من خلال إلغاء وظائف ووجهات لكنها تتوقع خسارة كبيرة أخرى في العام المالي الحالي رغم ضخ الحكومة 5 مليارات راند (350 مليون دولار) فيها.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة فوياني جارانا "التوسع في علاقاتنا التجارية سيعزز مجالات التركيز الرئيسية لتنفيذ خطة تحولنا".