نمو الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار

ارتفع الدخل السياحي للأردن عام 2018 إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب ما أعلن بيان صادر عن وزارة السياحة الأردنية.

وقال البيان إن "الدخل السياحي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي قد وصل إلى 3 مليارات و455 مليون دينار (حوالي 5 مليارات دولار)".

وكان #الدخل_السياحي للمملكة سجل حوالي 4,6 مليار دولار في العام 2017 وحوالي 4,1 مليار دولار في العام 2016.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الارتفاع قد تحقق بفضل الأداء المميز للقطاع السياحي وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجّلة"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وبيّنت أن "مجموعات الدول الأوروبية قد تصدرت أعداد سياح المبيت بنسبة بلغت 51،5% تلتها دول آسيا والباسيفيك بنسبة 24،4% ، والدول الأميركية بنسبة 22،9% والدول الأفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 21،6%".

وفي الأردن عشرات المواقع السياحية، أبرزها #مدينة_البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، و #البحر_الميت الذي يعد اخفض بقعة على وجه الأرض ناهيك عن خواصه العلاجية.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالي 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.