"فلاي دبي" تتوسع في أوروبا برحلات إلى بودابست ونابولي

أعلنت #فلاي_دبي أنها ستبدأ رحلات منتظمة إلى العاصمة الهنغارية بودابست ومدينة نابولي الإيطالية.

وستخدم الناقلة نابولي بواقع 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 4 يونيو 2019، فيما ستكون رحلات #بودابست يومية اعتباراً من 27 يونيو 2019 لتضاف بذلك إلى رحلات #طيران_الإمارات إلى هذه المدينة. وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات لتوفير خيارات أكثر للمسافرين. وسيتم تشغيل الرحلات للوجهتين من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: سعداء بإطلاق رحلاتنا إلى بودابست ونابولي. هذه الوجهات تعطي مسافرينا خيارات أوسع للسفر عبر شبكتنا المتنامية وهي تأكيد على التزامنا بالرؤية التي وضعناها لتسهيل انسيابية حركة التجارة والسياحة وتعزيز حركة السفر مع الإمارات.

وتعد نابولي واحدة من أكبر المدن الإيطالية وهي تمتاز بتراث حضاري وثقافي غني بفضل معالمها السياحية وأطعمتها المشهورة إضافة إلى ساحلها المشهور "امالفي". وتقع بودابست على ضفتي نهر الدانوب وتضم العديد من المعالم السياحية والعمرانية إضافة إلى المتاحف فضلاً عن شهرتها في الحمامات العلاجية.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: بودابست ونابولي من المراكز الهامة في التجارة والصناعة.

كما أنها وجهات سياحية مشهورة خاصة خلال الصيف. وتسهيل وصول المسافرين الراغبين في استكشاف الأماكن الجديدة إلى هاتين الوجهتين سيحفز بلا شك حركة السفر والسياحة. ولمزيد من الراحة للمسافرين وتعزيز تجربة سفرهم، ستشغل فلاي دبي على الوجهات الجديدة طائرتها الحديثة بوينغ 737 ماكس 8.

وتضم شبكة وجهات فلاي دبي في أوروبا 24 مدينة في البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وإيطاليا ومقدونيا وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا إضافة إلى أوكرانيا.