المسافر المليار في دبي.. وهذه رسالة محمد بن راشد!

قال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، إن #مطار_دبي ‏الدولي استقبل اليوم المسافر رقم مليار.

‏وأضاف في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "عندما تكون #دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة، وبدأنا رحلة مختلفة، وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءاً من قصتهم.. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه".

وتقدم الشيخ #محمد_بن_راشد في تغريدة أخرى بالشكر لفريق مطار دبي وقال "شكراً للشيخ أحمد بن سعيد.. فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز.. وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات.. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته".