مطار جاتويك البريطاني يعمل على تسيير رحلات محدودة

قالت سلطات #مطار_جاتويك البريطاني في وقت مبكر، اليوم الجمعة، إنها تعمل حالياً مع شركات الطيران ومراقبي #الملاحة_الجوية لتسيير عدد محدود من الرحلات خلال الساعات القادمة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، أنه تم استدعاء الجيش لمساعدة شرطة البلاد بشأن محاولة التعامل مع طائرة بدون طيار أجبرت #مطار_جاتويك على الإغلاق.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية "إرسال معدات متخصصة إلى مطار جاتويك لمساعدة شرطة ساسكس"، من دون الخوض في التفاصيل.

وقال كريس وودروفي، رئيس العمليات بالمطار إن 110 آلاف راكب تأثروا بوقف الرحلات الجوية يوم أمس.

وقالت شرطة ساسكس، على حسابها على موقع تويتر، إن رجال الشرطة يعتقدون أن "الطائرات المستخدمة مخصصة لأغراض صناعية".

وأضافت الشرطة "نحن مستمرون في البحث عن مشغلي هذه الطائرات".

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية صوراً لمروحية تابعة للشرطة تحلق فوق المدرج، ورجال شرطة يحملون بنادق بالقرب من المطار.

وأغلق المطار بعد رؤية طائرات مسيرة، مما أدى لإلغاء جميع الرحلات أمس الخميس.