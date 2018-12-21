120 ألف مسافر عبر مطار أبوظبي خلال نهاية الأسبوع

توقع حمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، أن يشهد مطار أبوظبي الدولي مرور نحو 120 ألف مسافر خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وهي الخميس والجمعة والسبت، مسجلاً ارتفاعاً في الحركة مقارنة مع الأسابيع الماضية.

وأضاف الشامسي لـ"الاتحاد"، حول الحركة المتوقعة في مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع "يمر مطار أبوظبي الدولي حالياً بفترة الذروة بالنسبة لحركة المسافرين خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، تزامناً مع موسم عطلات المدارس وأعياد نهاية العام".

وأشار الشامسي "بالتالي قام فريق عمليات مطارات أبوظبي بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة والمعنية في المطار، للتأكد من الجاهزية للأعداد المتوقعة من المسافرين، أكانوا قادمين أو مغادرين أو عابرين، وذلك لضمان تقديم مرافق وخدمات ترتقي إلى المستوى الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة وتليق بسمعة إمارة أبوظبي".

وأوضح "تم إعداد أطقم خدمة العملاء، ووضع الآليات الفعالة للتأكد من سرعة وسلاسة إجراءات المسافرين وضمان استمتاعهم برحلتهم عبر مطار أبوظبي الدولي".

ولفت الشامسي إلى أن مطار العاصمة يسجل حركة لمسافري الترانزيت تصل لنسبة 65% من إجمالي الحركة في المطار، حيث يعد مطار العاصمة مركز طيران رئيساً في المنطقة للربط بين قارات العالم ووصل المسافرين بأفضل الرحلات ربطاً بين الوجهات الرئيسة دولياً.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 18 مليون مسافر، بحسب بيانات مطارات أبوظبي، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الماضي لوحده استقبل 1.56 مليون مسافر. وكان مديرو مكاتب سفر أكدوا أن الوقت الحالي هو موسم الذروة للسفر خلال الإجازة المدرسية الحالية والأعياد، حيث تشهد دول مثل أذربيجان وجورجيا والبوسنة وجزر المالديف وسيشل إلى جانب دول آسيوية مثل تايلاند وماليزيا إقبالاً كبيراً خلال الموسم الحالي، في وقت تشهد الإمارات كخيار مفضل للكثيرين حركة سياحية نشطة في هذا الوقت من السنة، الأمر الذي ينشط الحركة على مطارات الدولة.