طلبيات بوينغ 690 طائرة بفارق كبير عن إيرباص

تتجه #بوينغ الأميركية فيما يبدو إلى التغلب بفارق كبير على منافستها الأوروبية اللدودة #إيرباص، في طلبيات الطائرات للعام 2018 بعد أن ظفرت بطلبيات جديدة بمليارات الدولارات من شركة طيران في نيجيريا وأخرى في السعودية.

وتلقت أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات طلبيات، تتضمن 690 طائرة حتى نهاية نوفمبر متجاوزة إجمالي عدد الطائرات في الطلبيات التي تلقتها إيرباص للفترة نفسها والبالغ 380 طائرة.

وأعلنت بوينغ وشركة طيران "غرين أفريكا إيروايز" التي مقرها لاغوس اتفاقا مبدئيا، سيتضمن في حال إتمامه 50 طلبية مؤكدة لطائراتها 737 ماكس 8 مع خيار لشراء 50 طائرة إضافية، وهو اتفاق تبلغ قيمته 11.7 مليار دولار، بحسب قائمة أسعارها.

ومن ناحية أخرى وقعت بوينغ وشركة "طيران أديل"، فرع الخطوط الجوية السعودية للطيران المنخفض التكلفة، التي تشغل فقط طائرات ايرباص ضيقة البدن، اتفاقا مؤقتا يتضمن 30 طائرة 737 ماكس مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى في صفقة تصل قيمتها إلى 5.9 مليار دولار بحسب قائمة أسعارها.

والطائرة 737 ماكس 8 هى الأكثر مبيعا في أسطول بوينغ وراكمت طلبيات تتضمن ما يزيدعلى 4800 طائرة من أكثر من 100 عميل حول العالم.

وقالت بوينغ إن شركات #طيران في أفريقيا ستشتري 1190 طائرة جديدة مع تعزيز القارة الرحلات بين بلدانها والرحلات مع القارات الأخرى على مدار العقدين القادمين.