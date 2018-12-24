مطار دبي ينتظر مليار مسافر جديد خلال 10 سنوات فقط

أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أنه في ضوء الارتفاع المطرد في عدد المسافرين، والذي سيبلغ 120 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، من المأمول أن يستقبل مطار دبي مليار مسافر إضافي في غضون العقد المقبل.

وأعرب عن اطمئنانه بشأن مستقبل قطاع الطيران في دبي، وأكد أنه برغم الغيوم التي تسود مشهد الاقتصاد العالمي، إلا أن دبي تبقى مركزاً عالمياً رئيساً للاتصال بين كل أجزاء العالم، وستظل الإمارة تسهم بصفة متزايدة في قطاع النقل الجوي العالمي.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" إلى أن "استقبال المطار خلال الأسبوع الماضي للمسافر رقم مليار كان إنجازاً رائعاً".

وأضاف أن المطار احتاج إلى 51 عاماً كي يستقبل نصف مليار مسافر، ثم إلى سبعة أعوام فقط كي يرتفع عدد المسافرين الذين استقبلهم من نصف مليار إلى مليار.

وأضاف أن مطار دبي يواصل تحطيم الأرقام القياسية العالمية في عدد المسافرين الدوليين، حيث استقبل المطار في مطلع العام الجاري 7.2 مليون مسافر دولي في غضون شهر واحد. وفي أيام الذروة يستقبل المطار 280 ألف مسافر دولي يومياً.

ونوه بأن المطار كان يخطط لاستقبال 900 مليون مسافر بحلول عام 2020، إلا أنه تمكن من تحقيق هذا الإنجاز قبل موعده بعامين، بل تجاوزه إلى استقبال مليار مسافر.

وأكد أن مطارات دبي ما زالت تواصل استثمارها في جودة البنية التحتية للمطارات وحجمها، كما تخطط لارتفاع عدد المسافرين الدوليين الإجمالي في مطار دبي ومطار آل مكتوم إلى 146 مليون مسافر سنوياً بحلول 2020، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".