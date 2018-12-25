7.26 مليار درهم عائدات فنادق دبي في 9 أشهر

وصل حجم عائدات الغرف الفندقية في #دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 7.262 مليار درهم.

وأشارت بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وصل إلى 21.89 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 332 درهماً.

وأظهرت بيانات الدائرة أن متوسط سعر الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري وصل إلى 445 درهماً، في حين وصل متوسط إقامة الزائر في دبي خلال الرحلة إلى 3.5 ليلة، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

ويعد العائد الفندقي في دبي ضمن الأعلى عالمياً، لذلك تسعى #المجموعات_الفندقية_العالمية للتواجد في دبي، بهدف الحصول على حصة من هذا العائد، كما أسهمت المبادرات الحكومية لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسية مثل السوق الروسي والصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم ودراسة #الفرص_الاستثمارية في السوق.