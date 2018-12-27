تسهيل التأشيرات يرفع عدد السياح الروس في الإمارات 65%

ارتفع عدد السياح الدوليين في إمارتي أبوظبي ودبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.

وارتفع عدد ليالي إشغال الغرف ومعدل الإشغال بشكل عام بنسبة 4.2% و0.7% على التوالي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وفقاً لما تظهره نتائج تحليل الأرقام الصادرة عن مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ونتيجة للعروض والخصومات التشجيعية التي تقدمها الفنادق في كل من الإماراتين، انخفض متوسط السعر اليومي والإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 5.3% و5.5% على التوالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر عملية الرصد الخاص بحركة الزائرين الأجانب للدولة، ارتفاع عدد السائحين القادمين من روسيا بنسبة 64.8% بدعم من تخفيف القواعد المتعلقة بالتأشيرة، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الروبل مقارنة بالدرهم.

كما ارتفع عدد السياح القادمين من الصين وألمانيا بنسبة 11.6% و14.7% على التوالي خلال الفترة من يناير الى أغسطس من العام الجاري، تماشيًا مع ارتفاع عملتيهما مقارنة بالدرهم.

وازداد عدد السياح القادمين من الهند بنسبة 2.3% مع ارتفاع طفيف للدرهم مقابل الروبية. غير أن عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة ومصر سجل انخفاضاً رغم ارتفاع قيمة عملتيهما مقارنة بالدرهم.

كما سجل عدد السياح القادمين من باكستان والفلبين انخفاضاً، وذلك ربما بسبب ارتفاع قيمة الدرهم مقابل عملتيهما.

وأشارت البيانات الخاصة بإمارة دبي، إلى ارتفاع عدد الزائرين الأجانب بنسبة 6.7% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس من 2018 مقارنة بعام 2017.

وشهد كل من عدد ليالي إشغال الغرف، ومدة الإقامة في المنشآت الفندقية في #دبي منذ بداية العام وحتى أغسطس، زيادة بنسبة 7.3% و1% على التوالي، وارتفع عدد الزائرين الدوليين إلى إمارة #أبوظبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 6.7% مقارنة مع شهر ديسمبر 2017.

وكما هو الحال في دبي، زاد عدد ليالي إشغال الغرف ومدة الإقامة في أبوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، بنسبة 6.7% و1% على التوالي.

وعلى مستوى البلدان التي تعد الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي، تظهر الأرقام الرسمية زيادة في عدد السائحين الوافدين من روسيا بنسبة 64.4% منذ بداية العام الجاري، تلتها ألمانيا بنسبة 14.6% والصين بنسبة 10.7%.

ويشكل السياح القادمون إلى دبي من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 29%، و19% من الشرق الأوسط، و10% من شمال إفريقيا، بينما تمثل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية 21٪ و6٪ من السياحة الوافدة. وأخيرا يأتي 11% من السياحة الوافدة للإمارة من منطقة جنوب آسيا.

وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي، سجلت معظم البلدان التي تمثل مصدراً رئيسياً للسياحة الوافدة زيادة في عدد الوافدين، باستثناء الفلبين التي سجلت انخفاضاً طفيفاً يعود على الأرجح، إلى انخفاض قيمة عملتها مقابل الدرهم.