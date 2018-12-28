افتتاح مطار اسطنبول الجديد بالكامل في 3 مارس

قالت صحيفة ميليت التركية إن مطار إسطنبول الجديد سيدخل حيز التشغيل الكامل في الثالث من مارس، بعد تأجيل المشروع مرتين والبالغة تكلفته 12 مليار دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن افتتاح المطار في أكتوبر، غير أنه لا يشهد إلا تسيير عدد قليل من الرحلات منذ ذلك الحين. ويقول المسؤولون إنه سيكون واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وجرى تأجيل التشغيل الكامل للمطار أول مرة إلى يناير، في انتكاسة للحكومة التي وصفته بأنه أحد أهم مشروعات طفرة البناء التي كانت محركا للنمو الاقتصادي القوي في عهد أردوغان المستمر منذ 15 عاما.

وذكرت صحيفة ميليت نقلا عن خطاب أرسلته سلطات المطار أنه جرى تأجيل موعد التشغيل الكامل للمطار مجددا حتى أوائل مارس.

وقال أردوغان في مراسم الافتتاح إن المطار سيكون قادرا على استقبال 90 مليون مسافر سنويا، ومن الممكن توسعته لاستيعاب ما يصل إلى 200 مليون مسافر.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك تسرب الأمطار بكثافة إلى صالة ركاب غارقة في المياه إلى جانب ساحة لانتظار السيارات تغمرها المياه في المطار الجديد.