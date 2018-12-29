مطاعم دبي تتسابق على عروض رأس السنة الجديدة

تشهد مطاعم #دبي نسب إشغال مرتفعة بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية، حيث تسابقت المطاعم لطرح العروض، بهدف الاستحواذ على أكبر حصة من الضيوف.

وطرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية دون سن 12 عاماً، في حين ربطت مطاعم أخرى الأسعار بعدد الأشخاص للحجز الواحد.

كما تتباين الأسعار في المطعم ذاته وفقاً للطلبات التي يرغب بها المتعاملون، بحسب صحيفة البيان.

وكشف الشيف برابا مانيكام، رئيس الطهاة في مجموعة "ذا ميت كو" عن عروض جديدة تواكب الحدث الأهم في دبي، مع قرب الاحتفال برأس السنة التي تجلب ملايين السياح.

ويقدم مطعم آزور في رافلز دبي عشاءً وسط أجواء احتفالية بليلة رأس السنة بقائمة عالمية تضم تشكيلة من المأكولات البحرية الطازجة، حيث تم تخصيص أماكن للعب وترفيه الأطفال.

كما يقدم مطعم وبار سولو الإيطالي قائمة مكونة من ثلاثة أطباق مثل اللوبستر والكراب، وشرائح لحم الأنجوس مع كرات الأرانشيني المحشوة بجبن الريكوتا، مع الاستمتاع بأداء مباشر حصري للفرقة الموسيقية.