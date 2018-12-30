428 وجهة عالمية لناقلات الطيران الإماراتية

رفعت الناقلات الجوية الإماراتية، #الاتحاد_للطيران و #طيران_الإمارات و #العربية_للطيران و #فلاي_دبي شبكة خطوطها الخارجية خلال عام 2018 لتصل إلى 428 وجهة، بعد إضافة 18 خدمة جديدة إلى شبكاتها في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وفقاً لبيانات صادرة عن الناقلات الأربع.

وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة الاتحاد بأبوظبي من شركات الطيران الأربع، استلام الناقلات الوطنية نحو 24 طائرة جديدة من طرازي "بوينغ" و"إيرباص" بقيمة إجمالية تتجاوز الـ30 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي أسطول الشركات الأربع إلى 464 طائرة عريضة وضيقة البدن.

وتعكس البيانات قدرة الناقلات الإماراتية على مواصلة التوسع في مختلف #الأسواق_الخارجية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها صناعة النقل الجوي خلال 2018، نتيجة تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في عدد من مناطق العالم.

وتعتزم الناقلات الإماراتية مواصلة التوسع في شبكة الوجهات خلال 2019، مستفيدة من اتفاقيات #النقل_الجوي وخاصة اتفاقيات الأجواء المفتوحة، ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العامة للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلاً عن مواصلة الناقلات العمل على زيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل، إضافة إلى التوسع في اتفاقيات الشراكة بالرمز مع العديد من الناقلات العالمية الأخرى.