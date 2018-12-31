لمحبي السفر.. أفضل التطبيقات لتنظيم الرحلات

سواء كنت تسافر للعمل أو للاستمتاع واكتشاف أماكن جديدة، فلا شك أنه من الأفضل دائمًا معرفة المكان الذي ستذهب إليه، والاستعداد لكل شيء.

وهذا ما سهلته لنا الهواتف الذكية بسبب توافر الكثير من تطبيقات السفر الرائعة التي تساعدنا في إنجاز الكثير من المهام المتعلقة بالسفر، بدءًا من حجز رحلة الطيران وأماكن الإقامة ومعرفة الأماكن السياحية في وجهتك، حتى ترشيح أفضل المطاعم وغيرها من الأمور التي يتوجب معرفتها أثناء الرحلة، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

1- تطبيق TripIt

يعتبر تطبيق TripIt من أهم تطبيقات السفر خاصة إذا كنت شخصًا كثير السفر، حيث سيساعدك على جمع وإدارة خطط السفر الخاصة بك كلها في مكان واحد، بما في ذلك مواعيد الرحلات الجوية وحجز الفنادق ورحلات التنقل داخل البلد الذي ستزوره.

ويتيح لك تطبيق TripIt توجيه مسارات رحلات الطيران ورسائل البريد الإلكتروني الأخرى المتعلقة بالسفر إلى عنوان بريد إلكتروني خاص – وإذا قمت بمنحه إمكانية الوصول المباشر إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك فسيتمكن من العثور على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالسفر ومعالجتها بنفسه – ثم استخراج كل التفاصيل ذات الصلة وتنظيمها في مخطط رئيسي ورسم خريطة تفصيلية لكل خططك بكل المواعيد والأماكن.

كما سيساعدك التطبيق في الإطلاع على أي تغييرات مفاجئة في خططك عن طريق إرسال التنبيهات التلقائية بمجرد حصول أي تغيير مُفاجئ مثل تغيير موعد الطائرة أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال خطط السفر إلى التقويم الخاص بك، أو لأي شخص تختاره.



2- تطبيق Guides by Lonely Planet

يُعد هذا التطبيق من أشهر وأفضل التطبيقات للسفر، فهو من تطوير شركة Lonely Planet المتخصصة في مجال السفر على مستوى العالم، لذلك يمكنك اعتباره المرشد السياحي الخاص بك لأي رحلة.

يمكن من خلال التطبيق الحصول على جميع التوصيات والمعلومات الخاصة بالمدينة التي ستزورها، والخرائط دون اتصال بالإنترنت، فبعد أن تصل إلى وجهتك ستجد عدة خيارات مفتوحة أمامك على هذا التطبيق، فيمكنك مثلًا من خلاله التعرف على أماكن الإقامة، وأماكن تناول الطعام، واكتشاف الأماكن الأكثر شهرة في المدينة بحسب توصيات المستخدمين الآخرين.

ويتيح لك التطبيق التعرف على أكثر من 10 آلاف موقع في حوالي 243 مدينة حول العالم، بما في ذلك دبي وأمستردام وبرشلونة ولندن وباريس وروما ونيويورك وطوكيو و بانكوك وغيرها، ويتم إضافة مدن جديدة باستمرار كما يمكنك التصويت لمدنك المفضلة لتتم إضافتها في التطبيق.

ويمكنك من خلال التطبيق التحدث مع السكان المحليين من خلال تفعيل ميزة Audio Phrasebooks التي تتيح لك 10 آلاف عبارة بـ19 لغة مختلفة، بما في ذلك الإسبانية والفرنسية واليابانية و الصينية.

كما يتيح لك التطبيق إمكانية حفظ الفنادق والمطاعم والأماكن التي تفضلها وتنظيمها من خلال إضافة إشارة مرجعية عليها، مع توافر نصائح هامة من الأشخاص الذين زوار هذا المكان من قبل حتى تستمتع برحلتك.





3- تطبيق Expensify

يعتبر تطبيق Expensify من أفضل تطبيقات السفر، حيث أنه يوفر لك طريقة سهلة في إدارة وتتبع ميزانية السفر من خلال تعقب الإيصالات وأتمتة النفقات.

ويتيح لك التطبيق تتبع ميزانية السفر الخاصة بك بكل بساطة من خلال التقاط صور الإيصالات بهاتفك، أو توجيه الفواتير والإيصالات عبر البريد الإلكتروني ثم استخراج التفاصيل ذات الصلة وتنظيمها في التقارير.

ويعمل هذا التطبيق مع إيصالات بأي عملة، ويمكنك من خلاله حفظ بيانات بطاقة الائتمان لإجراء عمليات الشراء.

وهناك إصدار لمستخدمي الويب أيضًا، كما يقدم عمليات دمج مباشرة للتصدير باستخدام QuickBooks و Xero وخدمات المحاسبة الأخرى.





4- تطبيق TripCase

يتيح لك تطبيق TripCase تنظيم جميع تفاصيل رحلتك وخطط السفر في مكان واحد، حيث يمكنك من خلاله إدارة رحلات الطيران وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات واتجاهات القيادة وحتى خطط العشاء – بالإضافة إلى تتبع النفقات.

ويمكنك من خلال التطبيق إضافة تفاصيل الحجز إلى حسابك أو إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالسفر إلى TripCase ، وسوف يقوم بتحديث برنامج الرحلة الخاص بك تلقائيًا، كما يدعم ميزة تلقي إشعارات إذا كان هناك تغيير في رحلتك، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة رحلتك مع الآخرين.

وستتمكن أيضًا من عرض معلومات رحلات الطيران وتلقي الإشعارات إذا تغير أي شيء، بالإضافة إلى تحديد موقع مقعدك على الطائرة أو التحقق مما هو متاح من خلال خرائط المقاعد في الوقت الفعلي، والبحث في الرحلات البديلة عندما تحتاج إلى إجراء تعديلات.

ويتيح لك التطبيق إمكانية الوصول السريع للخرائط لتحديد الاتجاهات، وطلب خدمات النقل التشاركي مثل #أوبر مباشرة.