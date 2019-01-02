تشغيل كامل للرحلات الداخلية بمطار جدة الجديد منتصف 2019

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تشغيل #مطار_جدة الجديد للرحلات الداخلية بشكل كامل في منتصف العام الجاري.

وقالت الهيئة، حسب ما أوردت صحيفة "المدينة"، إن التشغيل الجزئي نظام عالمي متبع في المطارات.

يشار إلى أنه تم في مايو الماضي افتتاح #مطار_الملك_عبد_العزيز الجديد تجريبيا، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 50 مليون مسافر في العام.

وكان عبد الحكيم التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد قال مؤخرًا، إن الهيئة تعمل على تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة على غرار شركة مطارات الرياض وطرحه للتخصيص خلال النصف الأول 2019.