مواصلات دبي نقلت 2.1 مليون راكب ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2019 وصل إلى 2.1 مليون راكب.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي إلى زيادة بنسبة 10% في عدد ركاب المواصلات العامة مقارنة مع العام الماضي.

وقالت إن مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر بلغ عددهم في تلك الليلة 867 ألف راكب.

وكانت دبي قد أقامت فعاليات متعددة في ليلة رأس السنة الميلادية تزامنت مع عروض من المطاعم والفنادق لحفلات تتزامن مع مهرجان للتسوق وعروض في المتاجر ساهمت في تعزيز الزخم السياحي والتجاري.