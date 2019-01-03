"القرية العالمية" تستقبل 3 ملايين زائر في 60 يوماً

استقبلت #القرية_العالمية في #دبي أكثر من 3 ملايين ضيف في أول شهرين من موسمها الثالث والعشرين الذي انطلق في 30 أكتوبر الماضي.

وحققت القرية العالمية نسبة 9/‏‏10 في مؤشر سعادة الضيوف ورضاهم على مختلف العروض والمهرجانات التي تقدمها الوجهة.

وأكدت البيانات الإحصائية لعدد الضيوف خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2018 على الزيادة اللافتة لشعبية الوجهة الترفيهية العائلية الرائدة على مستوى العالم، خاصة بعد التغييرات الجذرية التي أجرتها على البنية التحتية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "نحن عازمون على تحقيق أعلى وأفضل معايير التميز العالمية من خلال تقديم تجربة ثقافية وترفيهية غزيرة بمحتواها ومتنوعة بأبعادها التي تعكس البعد الحضاري والتراثي للثقافات التي نستضيفها في القرية العالمية".