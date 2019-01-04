"إيرباص": 11 مليار دولار مبيعات طائرات "إيه 220"

قالت شركة #إيرباص_الأوروبية لتصنيع الطائرات، أمس، إنها أكملت بيع 120 طائرة من طراز إيه 220-300 ذات الممر الواحد بقيمة 11 مليار دولار (9.7 مليارات يورو).

وبيعت 60 من هذه الطائرات إلى شركة "جيت بلو" الأميركية الاقتصادية، بينما بيعت 60 طائرة أخرى إلى شركة "موكسي" الناشئة.

واستحوذت إيرباص في 2017 على وحدة إنتاج طائرات إيه 220-300 التي طورتها شركة بومباردييه الكندية، والتي تمثل جيلاً جديداً من الطائرات المصممة لشركات الطيران الراغبة في شراء طائرات بـ100 - 150 مقعداً.

ووجدت بومباردييه صعوبة في الحصول على زبائن جُدد رغم أن طائراتها توفر الوقود مثل الطائرات الأكبر التي تبيعها إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ.

وصرح رئيس القسم التجاري في إيرباص كريستيان شيرير في بيان بأن "جيت بلو أثبتت أنه لا يوجد تناقض بين الكفاءة الاقتصادية والمنتج العالي الجودة".

وشركة موكسي هي مشروع مشترك يقوده ديفيد نيلمان مؤسس جيت بلو، وشركة أزول البرازيلية للطيران التي تعتبر أكبر مستثمر في شركة "تاب إير" البرتغالية.



ومن المقرر أن يتم تجميع الطائرات الجديدة في مصنع جديد لطائرات إيرباص في ولاية ألاباما الأميركية، وأن يبدأ العمل في وقت لاحق من هذا الشهر. وتنقل طائرات إيه 220 ما بين 180 -240 مسافراً، ما يجعلها مناسبة للمسافات المتوسطة.