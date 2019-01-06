دبي.. رابع أكثر وجهة محبوبة لدى المشاهير في العالم

حلّت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة أكثر الوجهات شعبية لدى المشاهير، والتي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية وضمت 6 وجهات.

وقالت الصحيفة إن #دبي محط أنظار المشاهير في العالم، خاصة أنها توفر شواطئ رائعة، ومعالم بارزة، بما في ذلك #برج_خليفة، ومطاعم وفنادق فخمة وحدائق وملاهٍ ومتنزهات مائية، كما أنها تضم عدداً كبيراً من الفنادق الرخيصة من فئتي الأربع والخمس نجوم. وتصدرت #المالديف القائمة، تبعتها سيشيل، ثم تايلاند.

وضمت قائمة المشاهير خلال شهر ديسمبر كريستيانو رونالدو، وداني داير، وجاك فينشام، وكيم كارادشيان، ومايكل كيجان، ومارك رايت.

وعلى صعيد متصل، تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وغفريقيا ضمن أفضل الوجهات السياحية لعام 2019، وفقاً لما نشرته مجلة "تريب إدفايزر"، محتلة المركز الـ 17 عالمياً، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.