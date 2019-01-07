مطار دبي الدولي: 81.4 مليون مسافر خلال 11 شهراً

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر #مطار_دبي الدولي إلى 81.4 مليون خلال 11 شهراً من 2018 بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالفترة المقابلة من 2017.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي تعامل مع 6.89 مليون مسافر في نوفمبر الفائت بانخفاض طفيف نسبته 0.8% مقارنة مع نوفمبر 2017، بحسب صحيفة البيان.

وتعامل نظام مناولة #الحقائب في المطار مع 5,8 مليون حقيبة في نوفمبر بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة مع نوفمبر 2017.

وذكر التقرير أن وقت إنجاز إجراءات المسافرين انخفض بنسبة 45% في نوفمبر 2018 بفضل تقنية #البوابات_الذكية التي تسّرِع مرور العملاء عبر نقاط الجوازات، وأيضاً العديد من التحسينات التي أجراها المطار لرفع كفاءة الخدمات.