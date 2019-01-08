بلغراد.. وجهة أوروبية جديدة للعربية للطيران في يونيو

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات إلى #العاصمة_الصربية بلغراد بدءاً من يوم 28 يونيو 2019. ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة إلى العاصمة الصربية "بلغراد" بعد أن أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ.

وستسيّر الشركة رحلاتها الجديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تسعدنا إضافة العاصمة الصربية إلى شبكتنا الواسعة من الوجهات السياحية الرائعة، وذلك عبر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى بلغراد من الشارقة. وسيحظى عملاؤنا بفرصة فريدة لاستكشاف مدينة ساحرة تجمع الأصالة والتاريخ وتمثل محطة مهمة تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين أوروبا وآسيا. ولا شك أن هذه الخطوة تؤكد على التزامنا المتواصل بتزويد عملائنا برحلات جوية ذات قيمة إضافية".

والجدير بالذكر أن بلغراد هي وجهة سياحية تاريخية باتت مقصداً سياحياً، لاسيما وأن المدينة تقع عند ملتقى نهري سافا والدانوب. وتتميز العاصمة الصربية بفنونها المعمارية الأصيلة ذات الطرازات المتنوعة والمبنية على طراز مدن وسط أوروبا التقليدية، إلى فنون العمارة العصرية في نيو بلغراد.