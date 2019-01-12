طيران الإمارات تعلن تغييرات بشبكة خطوطها لعام 2019

أعلنت طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في عام 2019، وذلك للحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر، كما حددت الناقلة الخطوط العريضة لخطط أسطولها العامل لهذا العام.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نفتخر في طيران الإمارات بكوننا ناقلة جوية تركز على تلبية متطلبات العملاء وتعمل وفق نموذج تجاري ناجح. فنحن نستثمر في أسطول حديث من الطائرات ذات الكفاءة العالية حتى نتمكن من توفير وسائل الراحة الرائدة في الصناعة لعملائنا، كما أننا نتمتع بمرونة تمكننا من تشغيل طائراتنا إلى وجهات تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل" بحسب صحيفة البيان.

وأضاف كلارك قائلاً: "تتماشى التغييرات التي أدخلناها على برامج رحلاتنا في عام 2019 مع هذا النهج، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق العالمية والقيود التشغيلية، بما في ذلك أعمال صيانة المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل على مدار العام مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، محتفظين بمرونتنا لاستخدام أسطول طائراتنا على أفضل وجه".

وسوف يؤثر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 على عدد كبير من رحلات طيران الإمارات المنتظمة.

ونظراً للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس، فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، وذلك للحد من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع تخفيض 25% في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوماً.