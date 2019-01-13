"فيرمونت" تفتتح أول فندق لها في الرياض

أعلنت فنادق ومنتجعات "فيرمونت" التابعة لمجموعة "أكور للفنادق" (AccorHotels)، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية، عن افتتاح "فيرمونت الرياض"، أول فنادق المجموعة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر فندق "فيرمونت الرياض"، الذي يتألف من 298 غرفة فندقية، جزءاً من مجمع "البوابة الاقتصادية"، الذي يضم مجموعة من مراكز المؤتمرات والمساحات التجارية يشغلها أكثر من 70 شركة عالمية ومؤسسة إقليمية.

كما يعتبر فندق "فيرمونت الرياض" أقرب فندق فاخر إلى مطار الملك خالد الدولي، كما أنه الفندق الفاخر الوحيد الذي يقع في الجزء الشمالي من المدينة.

وقال سلامة بن سعيدان، ممثل مالك الفندق: "نحن مسرورون للغاية بافتتاح فندق "فيرمونت الرياض"، إذ تتميز هذه المدينة بحيويتها وموقعها كوجهة عالمية تجذب الزوار ورجال الأعمال على حدٍ سواء. وفي هذا الإطار، تم تصميم الفندق بما يلّبي الاحتياجات المختلفة للضيوف من خلال توفير وسائل الراحة ومراكز اللياقة البدنية وخيارات الطعام المختلفة، إلى جانب توفير قاعات مخصصة لعقد الاجتماعات والمناسبات الخاصة. نتطلع لأن يُصبح الفندق وجهة مثالية للنزلاء من خلال تصميمه المبتكر وموقعه المميز. إن شراكتنا مع مجموعة "أكور للفنادق" تؤكد مدى التزامنا بتقديم أعلى معايير الرفاهية وتأمين تجربة إقامة عصرية لجميع المسافرين بغرض العمل أو السياحة في عموم أرجاء المنطقة والعالم".

بدوره، قال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة "أكور للفنادق": "يسرّنا الإعلان عن افتتاح أول فنادق فيرمونت في الرياض، والذي سيقدم تجربة استثنائية لكافة ضيوفنا مما يجسّد معايير الخدمة الراقية للعلامة المميزة. نحن على ثقة تامة من أن فندق "فيرمونت الرياض" سيمثل بحد ذاته وجهة رائعة وفريدة من نوعها في العاصمة الرياض".

وينضم "فيرمونت الرياض" إلى مجموعة فنادق ومنتجعات "فيرمونت" التي تزيد عن 75 فندقاً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك The Plaza في نيويورك، وThe Savoy في لندن، وFairmont Grand Del Mar، وفيرمونت النخلة في دبي، و Fairmont Peace Hotel في شانغهاي.

كما يعتبر الفندق أحدث إضافة إلى شبكة متنامية من فنادق "فيرمونت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تضم 26 فندقاً قيد التشغيل أو تحت الإنشاء.