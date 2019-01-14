أهم الوجهات السياحية التي أسرت قلوب زوراها في 2018

استأثرت عدة أماكن بقلوب زوارها في 2018، كأفضل #الوجهات_السياحية خلال العام، بحسب تقرير لموقع "باز فيد" الأميركي.

وقد تركت هذه الوجهات السياحية أثراً طيباً في نفوس سياحها، وقد استشهد الموقع بتعليقات وتجارب الزوار.

وقد شملت القائمة سلوفينيا التي تتميز بطبيعتها الخلابة حيث عبر الكثير من زوراها عن إعجابهم بأجوائها المناسبة للقيام بالرياضات المفضلة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وضمت القائمة متنزه يوسوميتي في الولايات المتحدة، الواقع في جبال كاليفورنيا بهضابه الشامخة وشلالاته الرائعة. ويمكن للسياح القيام بالكثير من الأنشطة الممتعة في هذا المكان الساحر مثل التنزه سيراً على الأقدام وتسلق الجبال.

بلدة آنسي في #فرنسا والتي تحتضنها جبال الألب على بحيرة آنسي في فرنسا. والبندقية في إيطاليا، والتي يشعر زوارها وكأنهم ينتقلون إلى عصر آخر من الزمن

وضمت القائمة مدينة #العين_السخنة في #مصر، ومدينة تاكاياما في اليابان والتي تشتهر بمبانيها التراثية الخشبية التي تعود إلى مئات السنين.

أما ريكيافيك التي شملتها القائمة فتقع على ساحل آيسلندا وهي العاصمة وأكبر المدن.

وشمت القائمة قرية زيرمات في سويسرا، مكسيكو سيتي في المكسيك، كوبنهاغن بالدنمارك، سان خوان عاصمة وأكبر مدينة في جزيرة بورتوريكو، مدينة كانمور في كندا، ولاجوس في البرتغال.