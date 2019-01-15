فوضى في مطارات ألمانيا إثر إضراب موظفي الأمن

تواجه رحلات الطيران في سائر أنحاء ألمانيا عراقيل إثر إضراب موظفي الأمن في ثمانية مطارات، مطالبين بزيادة الأجور.

ودعت نقابة عمالية، اليوم الثلاثاء، العاملين بجميع المطارات، ومنها فرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وبريمن، إلى الإضراب عن العمل ما بين الساعة الثانية صباحاً والثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0110 و1900 بتوقيت غرينتش).

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن 570 رحلة في #مطار_فرانكفورت وحده ألغيت، سيتأثر بها نحو 220 ألف مسافر.

وقالت النقابة إنها لا تزال بانتظار زيادة أرباب العمل أجور 23 ألفاً من موظفي الأمن المطالبين بزيادة أجرهم إلى 20 يورو لكل ساعة.

وأدت إضرابات الأسبوع الماضي في أنحاء ألمانيا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.