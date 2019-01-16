"برواز دبي".. مليون زائر من مختلف أنحاء العالم في عام

استقبل "برواز دبي" مليون زائر من مختلف دول العالم خلال أول سنة من افتتاحه، ما يؤكد المكانة المتفردة التي يحتلها بين المعالم السياحية والعمرانية حول العالم، وتصميمه الجذاب والفريد من نوعه الذي جذب أنظار عدد كبير من زوار مدينة #دبي.

وقال داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي إن "وصول عدد زوار "برواز دبي" إلى هذا الرقم يعد إنجازاً متميزاً، حيث نسعى دائماً إلى إثراء المدينة بالمشاريع التي تسهم في تسليط الضوء على النهضة العمرانية الفريدة التي تشهدها إلى جانب إيماننا بأهمية العمل على توفير معالم سياحية متميزة وجذابة، تعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور".

وأكد الهاجري أن #برواز_دبي أصبح واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة، منذ افتتاحه في يناير 2018، حيث يمثل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن "برواز واحد" ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة مع حاضرها.

وأوضح أن أهم ما يميز "برواز دبي" هو الجسر العلوي الفريد من نوعه، حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة، وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء إلى جانب استمتاعه بمشاهدة فريدة للمنطقة المحيطة بالبرواز من الأعلى.