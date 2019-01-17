إسبانيا تحطم رقماً قياسياً بـ82 مليون سائح

أظهرت إحصاءات حكومية إسبانية استقبال البلاد لعدد قياسي من السياح العام الماضي بلغ 82.6 مليون سائح أجنبي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة ريس ماروتو أمس الأربعاء، إن الإحصائيات تظهر مدى تنافسية #إسبانيا وهي تصارع للتفوق على فرنسا، أكبر مصادر الجذب للسائحين في 2017 بما يقرب من 87 مليون سائح، والتي لم تعلن بعد عن عدد السائحين الوافدين إليها في 2018.

وقال موراتو إن عدد زوار إسبانيا العام الماضي ارتفع بنحو 1% عن 2017. وأنفق السائحون حوالي 90 مليار يورو، بزيادة 3.1%.

وحذر هيكتور غوميز، رئيس هيئة السياحة الإسبانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو، إلى جانب احتمال إجراء انتخابات في إسبانيا تزيد كلها من صعوبة تحديد أداء السياحة في 2019.