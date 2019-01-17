1.4 مليار رحلة إلى مدن العالم في 2018

بالرغم من حالة الترقب التي تسود الاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك لم يمنع #السياح من التجول في مدن العالم المختلفة وخاصةً مع توفير حلول أقل تكلفة وتتناسب مع جميع الميزانيات إذ حقق عام 2018 نحو 1.4 مليار رحلة إلى مدن العالم بحسب تقرير لشركة يورومونيتور انترناشيونال للأبحاث.

وما زال السياح يتجهون شرقا، فمرة أخرى، تربعت #هونغ_كونغ وبانكوك على القمة من حيث عدد الزوار في 2018. ومازالت سنغافورة وماكاو وكوالالمبور ضمن المدن العشر الأكثر جذباً للسياح.

وحافظت لندن على الصدارة بين مدن الغرب، وظلت الثالثة عالميا، ولو أن بريكزيت ما زال يحلق كسحابة رمادية فوق سمائها. هل ستبقى المدينة مركز جذب رئيسي في حال انفصالها عن الاتحاد الأوروبي؟.

وبالإضافة إلى قدرة مطاراتها المحدودة، إذ استمرت المناقشات حول توسيع المطار لأكثر من 50 عامًا. في يونيو 2018 ، قدمت الحكومة أخيراً دعمها لمدرج ثالث في مطار هيثرو، والذي لن يفتح حتى عام 2026.

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وفي المنطقة، احتلت #دبي المركز السابع، مستفيدة من تسهيلات جديدة في منح تأشيرة مرور مجانية للمسافرين العابرين لمدة 48 ساعة، وتأشيرات اختيارية للإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة.

وشهدت اسطنبول ومدن أخرى مثل أنطاليا نسب نمو قوية العام الماضي مدعومةً باستراتيجيات التسويق التي استهدفت المدن الآسيوية وخاصة الصين، وقللت الاعتماد على الزائرين الأوروبيين، هذا إضافةً إلى الانخفاضات التي شهدتها #الليرة_التركية مقابل الدولار.

وتم إعلان عام 2018 كعام السياحة في تركيا.

وفي السنوات الخمس الماضية، انتقلت مكة المكرمة من المرتبة الـ24 إلى المرتبة التاسعة عشرة ! ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم.

ومن أبرز المدن التي حققت تقدما في المنطقة، مكة المكرمة، إذ دخلت نادي المدن العشرين الأكثر زيادة متقدمة ستة مراكز في السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب الخبراء في يورومونيتور فإن أتمتة بعض إجراءات الحج والعمرة واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ساهمت في نمو عدد الزائرين الدوليين بنحو تسعة ملايين ونصف المليون وافد دولي العام الماضي، بزيادة 10٪ مقارنة بـ 2017. إضافةً إلى المشاريع الفندقية الضخمة و تركيب عدد من كبسولات النوم كحلول منخفضة التكلفة في المناطق المزدحمة مثل المطار أو محطات القطار.

وتشهد القاهرة طفرة في الترتيب. حيث ارتفعت المدينة 11 رتبة في عام 2017 وأصبحت المدينة الـ 50 الأكثر زيارة على مستوى العالم. وتضاعف عدد الوافدين الدوليين إليها بين عامي 2013 و2018، ليصل إلى 4.9 مليون العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت العاصمة الأردنية عمان 20 مركزاً في عام 2018 لتعود إلى قائمة الأكثر 100 زيارة في 2018. وحققت المدينة نمواً بنسبة 30٪ في عدد الوافدين الدوليين بين 2013 و 2018.