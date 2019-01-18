قبرص تستقبل 3.93 مليون سائح في 2018

استقبلت جزيرة #قبرص عدداً قياسياً من السياح بلغ 3,93 مليون سائح العام الماضي محطمة الرقم القياسي الذي سجلته العام 2017 مع ارتفاع بنسبة 7,8%.

واستفادت الجزيرة المتوسطية من سمعتها كملاذ آمن في المنطقة فيما تضرر قطاع السياحة في مصر وتونس وتركيا، منافساتها تقليديا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وشهدت الجزيرة زيادة في عدد الوافدين من بريطانيا التي تعد أكبر أسواقها، حيث زارها 1,32 مليون سائح بارتفاع بنسبة تقارب 6% مقارنة مع 2017.

كما ارتفع عدد السياح من السويد بنسبة 12,5% ليصل عددهم إلى نحو 154 الف سائح، ومن اليونان بنسبة 9,8% مع حوالى 186 ألفا.

وانخفض عدد الوافدين من روسيا، ثاني أكبر الأسواق، بنسبة 5% لتصل اعدادهم إلى حوالى 784 ألفا.

وقد حال ذلك دون تسجيل قبرص عتبة الأربعة مليون سائح.

وأصبحت بولندا وأوكرانيا من الأسواق الناشئة الجديدة للجزيرة بزيادات سنوية بمعدل 58% 44% على التوالي.

وساعد الازدهار الاقتصادي قبرص على العودة إلى تحقيق نمو قوي في إجمالي الناتج المحلي بلغ 4% بعد أن أجبرت على الموافقة على صفقة إنقاذ مؤلمة قيمتها 10 مليارات يورو من دائنين دوليين في آذار/مارس 2013 لإنقاذ اقتصادها الذ تهاوى ومصارفها المفلسة.

ولم تصدر بعد أرقام عائدات السياحة لعام 2018، إلا أن تلك العائدات تشكل أكثر من 13% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتبر من العوامل المهمة التي ساعدت في الانتعاش السريع للاقتصاد القبرصي.