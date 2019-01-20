"سبورت سوسايتي" في دبي.. أكبر مول رياضي عالمياً

تقوم شركة "فيفا سيتي" بتطوير مشروع "سبورت سوسايتي" في دبي، الذي يعد أكبر مول تجاري رياضي في العالم.

وأعلنت الشركة أن عمليات الإنشاءات في هذا المشروع الواقع في منطقة مردف في دبي، تسير وفق الخطط الموضوعة لها، مما يعني اكتمال إنجازه بنهاية عام 2019، وصولاً إلى افتتاحه في الربع الأول من 2020، بحسب صحيفة "الخليج".

وطبقاً لتقرير أعمال البناء في المشروع، جرى إنجاز الطابق الأول والبدء في أعمال تشييد الطابق الثاني، علماً أن المشروع برمته يتكون من 3 طوابق. وسيتميز الطابق الأرضي من المول بكونه الأكثر أهمية وحيوية؛ إذ سيستضيف وينظم مختلف الأحداث الرياضية. وبالنسبة إلى الطابقين الآخرين، فسيشملان أبرز الماركات العالمية الرياضية، إضافة إلى سلسلة من المطاعم والمقاهي.