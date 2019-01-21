مصر تسعى لفتح أسواق جديدة في الأميركتين وشرق آسيا

قالت وزيرة #السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، إن بلادها تسعى لفتح أسواق جديدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية مثل أسواق آسيا (الصين والهند)، وأميركا اللاتينية، والولايات المتحدة.



جاءت تصريحات المشاط على هامش لقاء جيريمي جونسي، ومؤسس شركة "Beautiful Destinations" العالمية المتخصصة في الترويج السياحي، والذي يزور #مصر لأول مرة، وإليزبث ليندر، المديرة التنفيذية للعلاقات الخارجية للشركة، وريمي كارليوز، المدير الإبداعي للشركة، بحسب صحيفة "البوابة" المصرية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع الشركة العالمية في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ومنها خلق محتوى ترويجي وتسويقي جديد للأماكن السياحية المختلفة بمصر، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة، على Instagram وFacebook وSnapchat وYouTube وWeibo.

وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أن تحديث آليات الترويج للسياحة هو أحد المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتةً إلى أن الحملة الترويجية الجديدة تستهدف تقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.

واستعرضت المشاط المحاور الثلاثة الأساسية للحملة وهي المفهوم الترويجي الجديد P" People 2 People2 P"، إلى جانب الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination.

من ناحيته، قال جيرمي جونسي إن المحتوى الترويجي الذي تقدمه الشركة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، بل يصاحبه حكاية للمكان، مما يجذب ملايين المتابعين لمواقع الشركة عبر المنصات المختلفة، والذين يسترشدون بما يشاهدونه على مواقع الشركة في اتخاذ قرارات السفر.