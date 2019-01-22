مصر تتوقع استثمارات أجنبية كبيرة من آسيا بقطاع السياحة

قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى #دافوس إن قطاع #السياحة في مصر حقق نموا خلال 2017، بنسبة 40%، وحافظ على نسبة نمو مماثلة بـ40%، خلال عام 2018.

وأضافت المشاط "انتهينا من إعداد برنامج هيكلي لإصلاح القطاع الذي يشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة لقطاع #السياحة الذي يوظف الكثير من العمالة ويغذي أكثر من 70 صناعة، ولهذا وضعنا برنامجا إصلاحيا، ومصر تعتبر سوق واعدة للفنادق الجديدة".

ولفتت المشاط إلى سماح الحكومة ببناء فنادق على جزر في #البحر_الأحمر، مشيرة إلى أن ذلك ض سيجذب استثمارات عالمية.

وحول التنوع في جنسيات السياح القادمين لمصر قالت المشاط إن أكثر من 55% من أوروبا و20% من الشرق الأوسط، وبشكل خاص من منطقة الخليج.

وأكدت المشاط أن بلادها لديها توجه قوي في الفترة القادمة لتنويع #الاستثمارات_الأجنبية في القطاع باتجاه المستثمرين الآسيويين، وأنه يجري الإعداد لخطة ترويجية وبشكل غير تقليدي.