مطار الملك فهد الثاني عالمياً في دقة مواعيد الرحلات

احتفت شركة مطارات الدمام "داكو" أمس الاثنين، بمناسبة حصول مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018، وذلك وفقاً لتقرير موقع OAG، المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في مقر شركة مطارات الدمام بمطار الملك فهد الدولي، حضور عددٍ من مديري وممثلي القطاعات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية بالمطار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، إن الوصول إلى هذا المستوى العالمي في دقة مواعيد الرحلات جاء نتيجة الجهود المشتركة التي تبذلها جميع القطاعات بالمطار في مختلف الوظائف، من خلال آليات منظمة، لافتاً إلى أن ما يميز مطار الملك فهد الدولي هو دقة الإجراءات الداخلية بين هذه القطاعات، التي تعـد أحد العناصر الرئيسية لنجاح عملية التشغيل في أي مطار، حيث إنها تنعكس في النهاية على تجربة المسافر.

وأضاف أن جميع الجهات بالمطار تعمل جنباً إلى جنب لتعزيز مكانة مطار الملك فهد الدولي في المنطقة، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة، وذلك وفق خطة زمنية تتضمن العديد من المشروعات التي تسعى لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن مطار الملك فهد الدولي يشهد حركة جوية بمعدل 250 رحلة يومية، وقد استند تقرير موقع OAG إلى تحليل بيانات 58 مليون رحلة من مطارات العالم كافة، وقد اعتمد التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.