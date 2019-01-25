طيران الإمارات تواصل تسجيل أكبر الأرقام عالمياً

قالت بوينغ لصناعة الطائرات التجارية إن #طيران_الإمارات الشركة الأكبر في العالم من حيث عدد #الركاب غيّرت مفهوم الطيران في العام الماضي 2018، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ.

وأضافت الشركة الأميركية أن طيران الإمارات خرجت من عام 2018 ودخلت 2019، مع مزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواء على الأرض أم في الأجواء بحسب صحيفة البيان.

وتابعت أن عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات ارتفع خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 59 مليوناً، وقدمت على رحلاتها المغادرة من #دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست.

وفي عام 2018 سيّرت طيران الإمارات أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها البالغ عددها 274 #طائرة نحو 908 ملايين كيلو متر حول الكرة الأرضية.

وقال تيم كلارك، رئيس تنفيذي طيران الإمارات: "إن طموحاتنا دائماً تنبع من التزامنا بمواصلة تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، لجعل تجربة عملائنا أكثر تميزاً، وعملياتنا التجارية أعلى كفاءة، رغم مختلف التحديات التي قابلتنا في عام 2018، فقد واصلنا تعظيم العائدات من خلال تخصيص السعة المقعدية المناسبة لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل، ومراقبة النفقات، واستخدام التقنيات الجديدة لجعل أعمالنا وعملياتنا أكثر مرونة".